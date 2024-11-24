В Торецке вражеские военные цинично убили двух гражданских, есть раненый: детали преступления РФ

В Торецке на Донетчине российские захватчики 21 ноября расстреляли троих гражданских. Две женщины погибли на месте.

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Мужчина, находившийся в одной квартире с убитыми горожанками, получил ранения и переломы. Подробности очередного военного преступления армии российского диктатора Владимира Путина раскрыли в Донецкой областной прокуратуре и Офисе генерального прокурора.

Там сообщили, что при процессуальном руководстве Бахмутской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Следствием установлено, что около 18 часов 21 ноября российские захватчики ворвались в одну из квартир в Торецке. В ней находились трое местных жителей.

"Оккупанты умышленно открыли по ним огонь из автоматического оружия, в результате чего двое местных жительниц погибли на месте. Находившийся рядом с ними мужчина получил ранения, переломы плеча и ключицы", – говорится в сообщении Донецкой областной прокуратуры.

В настоящее время мужчине, выжившему после нападения оккупантов, оказывают медицинскую помощь.

"Проводятся следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств этого события", – добавили в прокуратуре региона.

Напомним, 10 ноября российские оккупанты в Донецкой области казнили еще двух украинских военнопленных. Очередное военное преступление захватчики, по данным Офиса генерального прокурора, совершили возле села Новодмитровка Покровского района.

Сдавшихся в плен украинских защитников россияне заставили раздеться, обнаженных провели через посадку и расстреляли.