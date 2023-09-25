Россияне пытали до смерти украинских пленных и насиловали женщин на оккупированных территориях – расследование ООН

Российские оккупанты замучили до смерти некоторых украинских пленных и насиловали женщин на оккупированных территориях. Жертвами сексуального насилия являются женщины в возрасте от 19 до 83 лет.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на расследование ООН. Председатель Комиссии по расследованию событий в Украине Эрик Месе заявил, что его команда "собрала дополнительные доказательства, указывающие на то, что применение пыток российскими военными в районах, находящихся под их контролем, было широко распространенным и систематическим".

"В некоторых случаях пытки применялись с такой жестокостью, что привели к смерти жертвы", – подчеркнул Месе.

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Он добавил, что часто родственников держали рядом, чтоб они слушали, как происходят пытки и насилие.

Отвечая на вопрос о количестве случаев пыток, приведших к смерти, член комиссии Пабло де Грейфф сказал, что это невозможно узнать из-за ограниченного доступа к территориям, но это "довольно большое количество".

В августе и сентябре комиссия Месе посетила деоккупированные территории Херсонской и Запорожской областей. Было установлено, что пытки применялись в основном в организованных оккупантами центрах содержания под стражей и в основном против людей, обвиненных в том, что они были "украинскими информаторами".

Ранее комиссия заявляла, что нарушения, совершенные российскими силами в Украине, в том числе применение пыток, могут представлять собой преступления против человечности.

Напомним, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении еще 31 изменнику Украины. Речь идет о коллаборантах из оккупационного карательного органа "МВД РФ" в Херсонской области, которые пытали украинцев.