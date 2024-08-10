Россияне полтора десятка раз атаковали Никопольщину: повреждены жилые дома и медучреждение. Фото

В субботу, 10 августа, российские военные преступники нанесли более полутора десятков ударов по Никопольщине. Оккупанты обстреливали регион из артиллерии и атаковали дронами-камикаде.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Он уточнил, что от действий захватчиков страдали Никополь, Мировская, Марганецкая и Покровская общины.

"Занялся пожар в частном доме. Еще 5 – побиты. Повреждены и многоквартирный дом, хозяйственное сооружение. Изуродованы админздание, сельскохозяйственное и коммунальное предприятия, медучреждение. Разбита легковушка и пожарная машина", – отметил Лысак.

К счастью, в этот день в Никопольщине люди не пострадали, добавил глава ОВА.

Лысак также показал последствия российских обстрелов и ударов.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 9 августа путинские войска ударили дроном-камикадзе по жилому дому в самом Никополе. Они четырежды атаковали город. После очередного удара дроном-камикадзе по жилому дому ранения получила 21-летняя женщина и ее полуторагодовалый сын.

Также 9 августа российские террористы нанесли удар по торговому центру в Константиновке Донецкой области. На месте возник сильный пожар. По меньшей мере, 14 человек погибли и 43 получили ранения.

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