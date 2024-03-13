Россияне обстреляли Волчанск на Харьковщине: поврежден двухэтажный дом

Военный самолет РФ 13 марта сбросил управляемую авиационную бомбу на город Волчанск Харьковской области Украины. Поврежден двухэтажный жилой дом и сооружения рядом, под завалами могут находиться люди.

Взрывы в населенном пункте, который находится менее чем в 10 км от границы с Россией, прогремели около 15:00 среды. Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Экстренные службы работают на месте попаданий", – написал чиновник около 16:12.

Пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области около 16:00 заявляла, что под завалами могут находиться люди.

На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа, криминалисты, взрывотехники Нацполиции, а также сотрудники ГСЧС и медики.

По факту нарушения законов и обычаев войны следователями возбуждено уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 13 марта российские оккупационные войска атаковали дронами-камикадзе типа Shahed город Сумы. Раздались взрывы, есть попадание в многоквартирный жилой дом. Вследствие прилета есть погибшие мирные жители. Из-под завалов спасли десятерых человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!