Российские оккупанты убили двоих детей – брата и сестру – в поселке Дружба Торецкой громады Донецкой области. Вражеский артиллерийский снаряд прилетел во двор, где находились 10-летний мальчик и 16-летняя девочка.

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Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. По его словам, войска РФ обстреляли поселок около трех часов дня 21 июля.

Дети получили ранения, несовместимые с жизнью.

Кроме того, ранения получила пожилая женщина – ее госпитализировали.

"В очередной раз призываю родителей несовершеннолетних детей: вывозите детей из опасной зоны! Дети не должны жить рядом с войной. За сохранение их жизни вы отвечаете в том числе и перед законом", – призвал Кириленко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Войска РФ 21 июля нанесли ракетный удар по Черниговщине. Вследствие атаки погибли две женщины.

– На рассвете 21 июля враг обстрелял Константиновку на Донетчине. Вражеские снаряды убили супругов.

– По объекту инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе Одесщины оккупанты выпустили семь крылатых ракет разного класса.

– В течение суток враг обстреливал Харьковщину, ночью в селе Новоосиново получила ранение 56-летняя женщина, поврежден дом.