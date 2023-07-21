Россияне обстреляли Торецкую общину в Донецкой области: погибли двое детей. Фото
Российские оккупанты убили двоих детей – брата и сестру – в поселке Дружба Торецкой громады Донецкой области. Вражеский артиллерийский снаряд прилетел во двор, где находились 10-летний мальчик и 16-летняя девочка.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. По его словам, войска РФ обстреляли поселок около трех часов дня 21 июля.
Дети получили ранения, несовместимые с жизнью.
Кроме того, ранения получила пожилая женщина – ее госпитализировали.
"В очередной раз призываю родителей несовершеннолетних детей: вывозите детей из опасной зоны! Дети не должны жить рядом с войной. За сохранение их жизни вы отвечаете в том числе и перед законом", – призвал Кириленко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Войска РФ 21 июля нанесли ракетный удар по Черниговщине. Вследствие атаки погибли две женщины.
– На рассвете 21 июля враг обстрелял Константиновку на Донетчине. Вражеские снаряды убили супругов.
– По объекту инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе Одесщины оккупанты выпустили семь крылатых ракет разного класса.
– В течение суток враг обстреливал Харьковщину, ночью в селе Новоосиново получила ранение 56-летняя женщина, поврежден дом.