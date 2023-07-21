Оккупанты снова нанесли удар по Одесщине: по объекту инфраструктуры было выпущено семь ракет

Войска Российской Федерации утром 21 июня снова обстреляли Одесскую область. Под ударом была инфраструктура Белгород-Днестровского района.

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Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер на своем канале в Telegram подтвердил, что были прилеты. "Цель – важный объект инфраструктуры. Именно по нему россияне выпустили семь ракет. К сожалению, есть повреждения", – написал он.

Что конкретно атаковали оккупанты, начальник ОВА не уточнил.

В ОК "Юг" отметили, что по объекту инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе противник выпустил семь крылатых ракет разного класса. "Объект поврежден", – написала пресс-служба.

По информации мониторинговых каналов, речь может идти о противокорабельных "Ониксах" берегового базирования и ракетах Х-59, запущенных из вражеского самолета.

Предварительно, оккупанты примерно с 11:00 и до 12:10 пятницы совершили три серии пусков ракет по Одесщине.

Как писал OBOZREVATEL, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее сообщил, что имеющиеся в Украине средства ПВО пока что не позволяют эффективно бороться с ракетами Х-22 и "Оникс". Усилить защиту неба помогли бы дополнительные Patriot и SAMP-T.

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