Россияне обстреляли Торецк и Цукурино в Донецкой области: одна женщина погибла, еще две пострадали. Фото

Войска страны-агрессора России снова ударили по мирным населенным пунктам в Донецкой области. Под вражеский удар в среду, 31 января, попали Торецк и Цукурино, есть раненные и погибшие.

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Офиса генерального прокурора. Правоохранители начали досудебное расследование по фактам нарушения российскими военными законов и обычаев войны.

По Торецку оккупанты нанесли удар с использование управляемой авиационной бомбы (КАБ-500). Преступление было совершено около 15:30, удар пришелся по жилому кварталу. Пострадали две местные жительницы 36 та 64 лет. Женщины получили контузии.

Спустя некоторое время был зафиксировал обстрел населенного пункта Цукурино Покровского района. Россияне обстреляли село из реактивной системы залпового огня "Ураган".

От попадания снарядов в частный дом погибла местная жительница, ей было 70 лет.

Кроме того, из-за обстрелов врага повреждены многоэтажные жилые и частные дома, автобус, амбулатория и линии электропередач.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 31 января страна-агрессор Россия снова атаковала Харьковскую область дронами-камикадзе. В Харькове прозвучала серия взрывов, есть прилеты.

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