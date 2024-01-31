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Россияне обстреляли Торецк и Цукурино в Донецкой области: одна женщина погибла, еще две пострадали. Фото

Ольга Липич
Война против России
2 минуты
246
Россияне обстреляли Торецк и Цукурино в Донецкой области: одна женщина погибла, еще две пострадали. Фото

Войска страны-агрессора России снова ударили по мирным населенным пунктам в Донецкой области. Под вражеский удар в среду, 31 января, попали Торецк и Цукурино, есть раненные и погибшие.

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Офиса генерального прокурора. Правоохранители начали досудебное расследование по фактам нарушения российскими военными законов и обычаев войны.

Россияне обстреляли Торецк и Цукурино в Донецкой области: одна женщина погибла, еще две пострадали. Фото

По Торецку оккупанты нанесли удар с использование управляемой авиационной бомбы (КАБ-500). Преступление было совершено около 15:30, удар пришелся по жилому кварталу. Пострадали две местные жительницы 36 та 64 лет. Женщины получили контузии.

Россияне обстреляли Торецк и Цукурино в Донецкой области: одна женщина погибла, еще две пострадали. Фото
Россияне обстреляли Торецк и Цукурино в Донецкой области: одна женщина погибла, еще две пострадали. Фото

Спустя некоторое время был зафиксировал обстрел населенного пункта Цукурино Покровского района. Россияне обстреляли село из реактивной системы залпового огня "Ураган".

От попадания снарядов в частный дом погибла местная жительница, ей было 70 лет.

Россияне обстреляли Торецк и Цукурино в Донецкой области: одна женщина погибла, еще две пострадали. Фото
Россияне обстреляли Торецк и Цукурино в Донецкой области: одна женщина погибла, еще две пострадали. Фото

Кроме того, из-за обстрелов врага повреждены многоэтажные жилые и частные дома, автобус, амбулатория и линии электропередач.

Россияне обстреляли Торецк и Цукурино в Донецкой области: одна женщина погибла, еще две пострадали. Фото
Россияне обстреляли Торецк и Цукурино в Донецкой области: одна женщина погибла, еще две пострадали. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 31 января страна-агрессор Россия снова атаковала Харьковскую область дронами-камикадзе. В Харькове прозвучала серия взрывов, есть прилеты.

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