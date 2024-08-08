Россияне обстреляли Сумщину: погибли двое гражданских, в том числе шестилетний ребенок

Российские оккупационные войска в четверг, 8 августа, в очередной раз обстреляли Сумскую область. В результате авиационного удара по гражданской инфраструктуре Юнаковской общины погибли два человека, среди которых 6-летний ребенок.

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Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в эфире телемарафона "Единые новости". Атака состоялась 8 августа 2024 около 11:00.

В частности, в населенном пункте Могрица в результате авиационного удара, нанесенного управляемыми авиационными бомбами (КАБ), погибли 22-летний молодой человек и его 6-летняя сестра.

"К сожалению, сейчас у нас есть погибшие. По населенному пункту Могрица был нанесен авиационный удар КАБами, в результате чего погибли 2 человека, в том числе один ребенок. Враг убил брата и сестру. Брату было 22 года, а его младшей сестре 6 лет. Они находились во дворе в школе, которая была уничтожена авиационным ударом", – сообщил глава Сумщины.

Кроме этого, известно о двух раненых жителях из других населенных пунктов Сумского района.

За последние сутки враг применил 56 управляемых авиационных бомб, нанеся удары по территории четырех районов: Шосткинского, Конотопского, Сумского и Ахтырского. Такая интенсивность атак беспрецедентна для этого региона.

Сумская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что войска России на фоне наступлений на Покровском и Кураховском направлениях постоянно обстреливают прифронтовые населенные пункты Донбасса. Ударами утром 7 августа они убили четырех мирных жителей. Еще один человек пострадал из-за действий окупантов.

Кроме того, враг продолжает терроризировать Сумскую область. 7 августа оккупанты 26 раз обстреляли приграничные территории и населенные пункты. В регионе был зафиксирован не менее 61 взрыва.

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