Оккупанты ударили по Краматорску, есть пострадавший: под прицелом была гражданская инфраструктура

Войска Российской Федерации днем в среду, 2 октября, обстреляли Краматорск в Донецкой области. Предварительно, есть как минимум один потерпевший мирный житель.

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Факт атаки подтвердил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко. На своей странице в Facebook в 12:40 он поделился первыми подробностями.

"Краматорск подвергся вражескому обстрелу. Пострадала гражданская инфраструктура", – рассказал чиновник.

В комментарии "Суспільне Донбас" он уточнил, что состояние раненого человека не тяжелое.

Повреждено гаражный кооператив, неработающее инфраструктурное предприятие, объект социальной инфраструктуры, частные дома.

Местные паблики заявили, что после взрывов возник пожар, прилеты были в нескольких районах города.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 2 октября Россия запустила 32 "Шахеда". ПВО Украины уничтожила 11 дронов-камикадзе, еще десяток удалось подавить средствами РЭБ.

– Согласно сводке Генерального штаба ВСУ, 1 октября противник совершил два ракетных удара (с применением двух ракет), а также 68 авиаударов (в том числе сбросив 124 КАБов). Зафиксировано более 3810 российских обстрелов, из них 124 – из реактивных систем залпового огня.

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