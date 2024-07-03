Россияне обстреляли школу и детский садик на Полтавщине: есть погибшая и раненые. Фото

Войска России в среду, 3 июля, ударили ракетами по Полтавской области. Обломками повреждены детский сад и школа.

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Кроме того, в результате очередного военного преступления российских оккупантов есть жертва и раненые. О последствиях вражеской атаки сообщил на своем канале в Telegram глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.

Взрывы в регионе прогремели около 15:00. В воздушных силах в это время предупреждали об угрозе применения оккупантами ракет из тактической авиации. Позже в ПС сообщили о пуске ракет в направлении Полтавщины с Харьковщины.

Как отметил Пронин, в результате обстрела россиянами Полтавщины погиб один человек, еще трое травмированы (один в тяжелом состоянии).

Обломками повреждены школа и детский сад в Полтавском районе.

Глава ОВА подчеркнул, что оккупанты атакуют регион ракетами третий день подряд.

Напомним, что утром 3 июля в российские захватчики ударили по Днепру, в городе прозвучала серия мощных взрывов. В результате российских обстрелов повреждены ТЦ и медучреждение. Пять человек погибли, еще более трех десятков пострадали, среди которых несовершеннолетняя девочка.

Кроме того, враг в очередной раз ударил КАБами по Харькову. По состоянию на 21:00 количество пострадавших возросло до 14 человек, в том числе младенец и двое 8-летних детей.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированный обстрел Днепра, который армия РФ совершила утром 3 июля. Он заявил, что российский террор могут остановить только две вещи – современные системы ПВО и дальнобойность украинского оружия.

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