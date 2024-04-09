Россияне обстреляли Семеновку в Черниговской области: погибла женщина

Днем 9 апреля российские террористы обстреляли из артиллерии и РСЗО село Семеновка на Черниговщине. В результате атаки погибла женщина, еще один мужчина получил ранение.

О последствиях очередного военного преступления РФ сообщил в Telegram глава Черниговской ОВ Вячеслав Чаус. В Facebook Полиции Черниговской области также сообщили о повреждении около 10 зданий гражданской инфраструктуры. На месте работают полицейские и все службы.

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