Россияне обстреляли Полтавщину: есть попадание в объект гражданской инфраструктуры, погиб человек

Российские войска вечером в понедельник, 8 апреля, ударили ракетами по Полтавской области. Под вражеский обстрел попала гражданская инфраструктура региона. В результате действий террористов погиб один человек.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин на своем канале в Telegram. По его словам, прилет зафиксирован в пределах Полтавской громады.

"Враг попал по гражданской инфраструктуре в пределах Полтавской громады. На месте работают все соответствующие службы", – сказано в сообщении.

Позже Пронин добавил, что оккупанты ударили по гражданскому дому. Один человек погиб, еще пять человек, среди которых трое детей, пострадали.

Частично разрушена кровля здания, возник пожар. Повреждены несколько соседних домов.

Отметим, что на официальном Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины в 20:55 предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока. Около 21:07 была зафиксирована ракета на Полтавщине с востока.

Напомним, что днем 8 апреля российская террористическая армия нанесла очередной ракетный удар по Запорожью. Целью путинских захватчиков стал промышленный объект. В результате военного преступления россиян погибли три человека, еще восемь пострадали.

Также в понедельник оккупанты атаковали КАБами Белополье на Сумщине. Враг попал по объекту гражданской инфраструктуры, также под ударом оказался центр города. Один человек погиб, еще пять пострадали.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия сменила тактику ударов по энергетике Украины. Стратегическая цель врага – постоянные, невосполнимые разрушения. Некоторые объекты не смогут полностью восстановить до следующей зимы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!