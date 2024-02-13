Россияне обстреляли рынок в Волчанске: погибла мирная жительница. Фото

Российские оккупационные войска во вторник, 13 февраля, нанесли удар по рынку в Волчанске в Чугуевском районе Харьковской области. В результате обстрела погибла мирная жительница.

Об этом сообщили в Офисе прокурора. Обстрел произошел 13 февраля около 10:50.

Предварительно, оккупанты били по городу из артиллерии.

В результате атаки погибла 61-летняя женщина. Также получила ранение 50-летняя мирная жительница, она госпитализирована в больницу.

При процессуальном руководстве Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Прокуроры совместно со следователями полиции собрали доказательства и зафиксировали последствия вооруженной агрессии РФ.

Напомним, в ночь с 12 на 13 февраля российские войска устроили атаку на Днепр, запустив несколько групп ударных БПЛА типа Shahed. По ним работали силы ПВО, были слышны взрывы. Также на город дважды летели авиационные ракеты.

Ранее сообщалось, что 11 февраля российские оккупационные войска атаковали дронами город Павлоград на Днепропетровщине. Была обесточена часть населенных пунктов на Павлоградщине и Синельниковщине.

Как сообщал OBOZ.UA, во время массированного ракетного обстрела 7 февраля противник применил для удара по Киеву "гиперзвуковую" ракету 3М22 "Циркон". Такой вывод был сделан в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз.

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