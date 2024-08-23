Россияне обстреляли ракетами Покровский район: погибли двое полицейских

В Покровском районе Донецкой области из-за российской ракетной атаки погибли двое полицейских. Это начальник отделения взрывотехнической службы батальона полиции особого назначения (стрелкового) ГУНП Донетчины Александр Чубарь и старший инспектор этого подразделения Александр Гонтаренко.

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Правоохранители отдали жизнь, выполняя служебные обязанности. О трагедии 23 августа сообщила на официальном сайте пресс-служба Главного управления Национальной полиции региона.

Лейтенанту Александру Чубарю было 33 года. Он родился в селе Донское Волновахского района (сейчас – временно оккупировано противником). У полицейского остались родители и семилетний сын.

Мужчина прослужил в органах МВД 13 лет. Свой путь начал с патрульной службы, после полномасштабного вторжения РФ вступил в подразделение особого назначения. В последнее время возглавлял команду взрывотехников в стрелковом батальоне полиции и выполнял задания на линии фронта.

Капитану полиции Александру Гонтаренко было 39. Он родом из Харьковской области. У мужчины остались родители, жена и двое дочерей 10 и 15 лет.

Гонтаренко работал в Краматорской полиции, с 2019-го – в отделе взрывотехнической службы ГУНП в Донецкой области, фиксировал последствия российских обстрелов и разминировал регион. Добровольно присоединился к новому батальону полиции особого назначения.

"Полицейские преданно защищали страну и отдали ради нее самое ценное – свои жизни. Коллектив полиции Донетчины выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших", – написала пресс-служба.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее в Донецкой области полицейские спасли супругов, оказавшихся под завалами собственного дома после российского авиаудара. Женщина 66 лет и 63-летний мужчина получили ранения, мужчина был в тяжелом состоянии.

– Около 12:20 23 августа армия РФ нанесла удар по центру поселка Купянск-Узловой Харьковской области. Погибли два человека, еще двое пострадали.

– В тот же день российские террористические войска ударили ракетами по зерновой инфраструктуре в Сумской области. Трое работников сельскохозяйственного предприятия получили ранения.

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