Оккупанты ударили по центру Купянска-Узлового на Харьковщине: есть погибшие и раненые

Российские военные днем 23 августа нанесли удар по центру поселка Купянск-Узловой Харьковской области. В результате атаки погибли два человека, еще по меньшей мере двое пострадали.

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Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов. "Оккупанты ударили по центральной части Купянск-Узлового. К сожалению, два гражданских человека погибли", – написал он в официальном Telegram-канале.

По меньшей мере, два человека пострадали.

Осмотр места профильными службами продолжается, сообщил руководитель ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ в ночь на 23 августа ударили КАБом по Богуславке Боровской громады Изюмского района Харьковщины. Два человека погибли, пострадала 78-летняя женщина. Кроме того, утром оккупанты атаковали Казачью Лопань в Дергачевской городской громаде Харьковского района, там разрушены частные дома.

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