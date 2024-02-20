Россияне обстреляли ракетами Краматорск: есть разрушения жилой застройки и раненые. Фото
Вечером во вторник, 20 февраля, российские оккупационные войска обстреляли город Краматорск Донецкой области. Около 20:00 там прогремело два взрыва, есть раненые и разрушения.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин. Он отметил, что есть попадания в промзону и жилую застройку.
На данный момент известно о трех раненых и многочисленных поврежденных многоэтажках.
"Окончательные последствия обстрела устанавливаем. Еще раз обращаюсь ко всем жителям области: эвакуируйтесь своевременно! Берегите себя!" – написал Филашкин.
Мэр Краматорска Александр Гончаренко сообщил, что вследствие вражеского обстрела в Краматорске возможны перебои водоснабжения.
"Вода, которая подается – техническая. Перед употреблением ее необходимо обязательно прокипятить! В случае необходимости будет организован подвоз воды!" – отметил он.
Также под вражеским огнем оказалась Дружковка. Как сказал "Суспільному" начальник Дружковской ГВА Сергей Боевский, в городе повреждены несколько административных помещений. Сообщений о травмированных и погибших на данный момент нет.
"Взрывной волной повреждены окна и двери в этих помещениях", – сказал Боевский.
По данным мониторинговых каналов, россияне обстреляли Донетчину ракетами Х-22 со стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 с территории Ростовской области РФ.
Как сообщал OBOZ.UA, 17 февраля российские оккупационные войска нанесли удары по городам Славянск и Краматорск Донецкой области, под огнем оказалась гражданская инфраструктура. Вследствие обстрелов есть погибшие.
В Краматорске россияне своим ударом убили педагога, ее сына и маму.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!