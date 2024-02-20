Россияне обстреляли ракетами Краматорск: есть разрушения жилой застройки и раненые. Фото

Вечером во вторник, 20 февраля, российские оккупационные войска обстреляли город Краматорск Донецкой области. Около 20:00 там прогремело два взрыва, есть раненые и разрушения.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин. Он отметил, что есть попадания в промзону и жилую застройку.

На данный момент известно о трех раненых и многочисленных поврежденных многоэтажках.

"Окончательные последствия обстрела устанавливаем. Еще раз обращаюсь ко всем жителям области: эвакуируйтесь своевременно! Берегите себя!" – написал Филашкин.

Мэр Краматорска Александр Гончаренко сообщил, что вследствие вражеского обстрела в Краматорске возможны перебои водоснабжения.

"Вода, которая подается – техническая. Перед употреблением ее необходимо обязательно прокипятить! В случае необходимости будет организован подвоз воды!" – отметил он.

Также под вражеским огнем оказалась Дружковка. Как сказал "Суспільному" начальник Дружковской ГВА Сергей Боевский, в городе повреждены несколько административных помещений. Сообщений о травмированных и погибших на данный момент нет.

"Взрывной волной повреждены окна и двери в этих помещениях", – сказал Боевский.

По данным мониторинговых каналов, россияне обстреляли Донетчину ракетами Х-22 со стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 с территории Ростовской области РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 февраля российские оккупационные войска нанесли удары по городам Славянск и Краматорск Донецкой области, под огнем оказалась гражданская инфраструктура. Вследствие обстрелов есть погибшие.

В Краматорске россияне своим ударом убили педагога, ее сына и маму.

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