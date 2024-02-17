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Россияне обстреляли Славянск и Краматорск: попали в школу и жилые дома, есть погибшие. Фото и видео

София Закревская
Война против России
2 минуты
1,4 т.
Россияне обстреляли Славянск и Краматорск: попали в школу и жилые дома, есть погибшие. Фото и видео

Вечером в субботу, 17 февраля, российские оккупационные войска нанесли удары по городам Славянск и Краматорск Донецкой области, под огнем оказалась гражданская инфраструктура. Вследствие обстрелов одна женщина и один мужчина погибли, их тела достали из-под руин.

Об этом сообщили заместитель руководителя Офиса президента Украины Алексей Кулеба и начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. В Краматорске около 20:00 россияне попали тремя ракетами в промзону и частный сектор.

"Вероятно, под завалами одного из домов находится семья из 4 человек, в том числе два подростка. Разрушены 2 дома, повреждены еще 23", – писал Кулеба. В ОВА сообщали, что под завалами предварительно могут находиться три человека.

Россияне обстреляли Славянск и Краматорск: попали в школу и жилые дома, есть погибшие. Фото и видео

Впоследствии стало известно об одной погибшей вследствие атаки РФ на Краматорск – спасатели достали из-под завалов тело женщины 1977 года рождения. Позже в ОВА сообщили, что из-под завалов дома деблокировали тело 23-летнего мужчины.

"Представители городской администрации опрашивают местных жителей, чтобы как можно скорее удовлетворить срочные нужды – прежде всего речь идет о стройматериалах для перекрытия поврежденных домов. Также на месте работает полиция, представители областной и районной администраций", – говорится в сообщении.

Россияне обстреляли Славянск и Краматорск: попали в школу и жилые дома, есть погибшие. Фото и видео
Россияне обстреляли Славянск и Краматорск: попали в школу и жилые дома, есть погибшие. Фото и видео

В Славянске вражеский снаряд попал в школу, под завалами мог оказаться один человек. Журналисты "Суспільне Донбас" показали, как выглядит здание после удара, который РФ нанесла около 20:00.

В учебном заведении была социальная столовая, "пункт несокрушимости" и один из пунктов выдачи гуманитарной помощи, сообщил мэр Вадим Лях.

Россияне обстреляли Славянск и Краматорск: попали в школу и жилые дома, есть погибшие. Фото и видео
Россияне обстреляли Славянск и Краматорск: попали в школу и жилые дома, есть погибшие. Фото и видео
Россияне обстреляли Славянск и Краматорск: попали в школу и жилые дома, есть погибшие. Фото и видео

Как сообщал OBOZ.UA, днем 17 февраля российская террористическая армия атаковала Херсон. Вследствие военного преступления РФ погиб мирный житель.

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