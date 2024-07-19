Оккупанты ударили по Херсонщине: есть погибшие и много раненых

Российские оккупанты продолжают атаковать Херсонщину. Вечером 18 июля они обстреляли Антоновку, утром 19-го ударили по жилому дому в Белозерке.

Видео дня

Погибли люди, также много раненых среди гражданских. Подробности раскрыли в Херсонской областной военной администрации и прокуратуре Херсонской области.

Как отметили в прокуратуре региона, начато расследование по новым фактам нарушения Россией законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Так, около 21:00 18 июля российские захватчики атаковали Антоновку. В результате вражеских обстрелов одна из местных жительниц получила несовместимые с жизнью ранения.

А уже утром 19 июля захватчики обстреляли Белозерку. Под вражеским огнем оказался жилой дом.

"Из-за этого в собственном доме смертельные ранения получила 72-летняя местная жительница. Мои соболезнования родным и близким погибшей", - написал глава Херсонской ОВ Александр Прокудин в 08:14.

Между тем, по данным Харьковской областной прокуратуры, по состоянию на 9:30 стало известно об 11 гражданских, получивших ранения разной степени тяжести.

"Повреждены многоквартирные и частные дома, транспортные средства и другие объекты гражданской инфраструктуры. Массированный обстрел произведен из реактивной системы залпового огня. Правоохранителями проводятся первоочередные следственные действия", – отметили в прокуратуре региона.

Прокудин добавил, что по Белозерке прилетело около 40 снарядов из РСЗО "Град". В населенном пункте пострадало около 60 жилых домов. Бить по селу захватчики начали с 7 часов утра.

Около 10 утра в Харьковской ОВА также сообщили, что количество погибших в Белозерке выросло до двух: из-под завалов разрушенного дома получили тело женщины.

Кроме того, по словам Прокудина, среди раненых есть медики.

Напомним, утром 19 июля захватчики также нанесли двойной ракетный удар по городу Чугуев Харьковской области. Известно о по меньшей мере девяти раненых. Среди них – мальчик 14 лет, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Разрушениям подверглись жилые дома и гражданская инфраструктура.

В ночь на 18 июля оккупанты также наносили удары по Харьковщине. Под огнем оказался ряд населенных пунктов, погибла 60-летняя женщина, еще три человека получили ранения.

Также накануне войска РФ обстреляли центр Херсона. В результате обстрела ранения получили три человека, в том числе 16-летняя девушка и ее мать, врачи борются за жизнь несовершеннолетней.

Под вражеским огнем 18 июля находились и населенные пункты Донетчины, по региону захватчики били из разнокалиберного оружия: убиты пять мирных жителей.

А вечером во время баллистической угрозы в Одессе раздался взрыв.