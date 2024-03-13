Россияне обстреляли приграничье Сумщины: погиб мирный житель

Российская армия в среду, 13 марта, в очередной раз обстреляла Сумщину. В результате атаки агрессора погиб один человек.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора. Правоохранители отметили, что начато производство по трагическому инциденту.

"При процессуальном руководстве Ахтырской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту "Нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством" (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – сообщили в ОГПУ.

Отмечается, что враг произвел минометный обстрел гражданской инфраструктуры Великописаревской общины Ахтырского района в среду, 13 марта 2024 около 14:00. В результате атаки оккупантов погиб 54-летний мирный житель, две женщины получили ранения.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями фиксируют последствия обстрелов. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы в УСБУ в Сумской области.

Кроме того, в Великописаревской общине за сутки зафиксированы авиаудары – сброс авиационных бомб КАБ (5 взрывов) и артобстрелы (32 взрыва). Также произошла атака двух FPV дронов и обстрел с вертолета – пуск 8 неуправляемых авиаракет (НАР) (8 взрывов).

Напомним, в ночь на среду, 13 марта, российские оккупационные войска атаковали дронами-камикадзе типа Shahed город Сумы. Раздались взрывы, есть попадание в многоквартирный жилой дом. В результате прилета есть погибшие, из-под завалов спасли десять человек.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска в четверг, 7 марта, нанесли удар по Сумам. В результате очередной атаки захватчиков были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

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