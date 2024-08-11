Россияне обстреляли прифронтовую громаду Запорожской области: погиб мужчина

В субботу, 10 августа, российские оккупационные войска обстреляли село Новопавловка Ореховской громады Запорожской области и убили мирного жителя. Под огнем врага были гражданские постройки.

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Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. Ракета противника попала в дом супругов, написал он.

Вследствие атаки войск РФ женщина получила ранения, а мужчина погиб на месте.

"Террорист не остановится, пока его не остановить", – написал Федоров.

Отметим, что обстрелянное село Новопавловка и вся Ореховская громада находятся рядом с линией фронта и постоянно страдают от российских обстрелов.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты атаковали дроном жителей Херсона. Вследствие удара двое мужчин 53 и 75 лет и 55-летняя женщина получили ранения, один из пострадавших в тяжелом состоянии.

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