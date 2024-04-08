Россияне атаковали КАБами Белополье на Сумщине: есть погибшие и раненые. Фото

Войска Российской Федерации 8 апреля совершили авиаудары по Белополью на Сумщине. Под атакой вражеских управляемых авиационных бомб оказались объект гражданской инфраструктуры и центр города. Один человек погиб, еще пять пострадали.

О взрывах, которые слышали местные жители, рассказала в Telegram пресс-служба Сумской областной военной администрации. Отметим, что расстояние от украинского Белополья до границы с Курской областью РФ – примерно 7 километров.

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Режим воздушной тревоги на Сумщине был объявлен с 15:05 по 15:42.

Офис генерального прокурора сообщил, что около 15:15 оккупанты ударили из авиации по объекту гражданской инфраструктуры. Трое местных получили ранения.

Уже в 15:30 враг нанес три удара авиабомбами по центральной части Белополья. Погибла женщина, еще два человека ранены. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры и транспортные средства.

Прокуроры начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Местное издание "Кордон.Медіа" со ссылкой на мэра Белополья Юрия Зарко сообщило, что среди раненых было две женщины. Также известно о значительном количестве поврежденных жилых и административных зданий, автомобилей.

Как писал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины задержала бывшего "функционера" ныне запрещенной Партии регионов, который работал на врага в Сумской области. Он фотографировал укрепрайоны и фиксировал их координаты, чтобы корректировать российские обстрелы.

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