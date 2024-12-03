Россияне обстреляли Покровск и Константиновку: погибли двое гражданских, среди раненых трехмесячный младенец. Фото

3 декабря 2024 года российские военные произвели обстрелы городов Покровск и Константиновка Донецкой области, что привело к жертвам и разрушениям. В общей сложности погибли двое гражданских, а пятеро получили ранения, среди них трехмесячный младенец.

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Об этом сообщили в Донецкой областной военной администрации и Офисе генпрокурора Украины. В Покровске из-за вражеских ударов погибла женщина, а трехмесячный мальчик и 51-летний мужчина получили ранения.

У младенца были диагностированы минно-взрывные травмы и черепно-мозговая травма. Обстрелы повредили восемь многоэтажных домов и два автомобиля.

Константиновка также подверглась обстрелу из артиллерии. В результате атаки 52-летний мужчина погиб, трое других получили ранения средней тяжести. Повреждены три многоэтажки, админздание, газопровод и автомобиль.

Кроме того, в Котлином в результате удара дроном 1 человек погиб и 1 ранен, поврежден автомобиль.

"И под покровом ночи, и среди бела дня россияне продолжают целенаправленно бить по гражданским. Не подвергайте себя опасности! Эвакуируйтесь в более безопасные регионы Украины!" – подчеркнул глава Донецкой облгосадминистрации, начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

Пострадавших доставили в больницу, их состояние оценивается как среднее.

При процессуальном руководстве Покровской и Константиновской окружных прокуратур возбуждены уголовные производства по факту военного преступления, которое привело к гибели людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в ночь со 2 на 3 декабря страна-террорист РФ снова атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, к сожалению, обломками сбитых целей, в частности, повреждены частные дома и автомобили.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 3 декабря российские войска во время воздушной атаки на Украину ударили по Ровенщине.

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