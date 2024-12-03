Оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры в Ривненской области

В ночь на 3 декабря российские войска во время воздушной атаки на Украину ударили по Ривненщине. Вражеский удар пришелся по объекту энергетической инфраструктуры.

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Люди в результате атаки, по предварительным данным, не пострадали. О последствиях воздушного налета захватчиков рассказал глава Ривненской областной военной администрации Александр Коваль.

"Снова вражеская атака на Ривненщину. Целью стал объект энергетической инфраструктуры. На месте работают все соответствующие службы", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, погибших или раненых вследствие вражеского удара нет.

Коваль пообещал позже обнародовать больше информации о последствиях атаки.

Напомним, во время ночной атаки вражеский БПЛА попал в объект энергетической инфраструктуры и в Тернополе. Из-за этого часть города была обесточена.

Горожане призвали по возможности зарядить телефоны и сделать запасы воды, поскольку ситуация с энергообеспечением может ухудшаться.