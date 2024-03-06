Россияне обстреляли Никополь из артиллерии: загорелся большой магазин. Фото

В среду, 6 марта, россияне в очередной раз цинично обстреляли Никополь на Днепропетровщине. В результате атаки возник масштабный пожар.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. По словам чиновника, из-за вражеского артобстрела в городе загорелся большой магазин.

"Огонь охватил 4 тыс кв.м. К счастью, во время этой атаки обошлось без пострадавших", – отметил Лысак.

Он также добавил, что страна-агрессор целила по райцентру на Днепропетровщине еще дважды в день. Не только из тяжелой артиллерии, но и дроном-камикадзе.

"Во время этой атаки пострадала пожилая женщина. Будет выздоравливать дома. Горел жилой дом, пламя спасатели потуили. Повреждены 6 частных домов, три хозяйственных постройки, авто и линия электропередач", – рассказал детали чиновник.

Кроме того, как отметил глава ОВА, под атакой российского беспилотника оказалась также Марганецкая община. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, утром, 6 марта, войска России атаковали поселки Боровая Изюмского района Харьковщины. Погиб 70-летний мужчина. Семь человек получили ранения, из них трое – дети.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 6 марта войска РФ также ударили по Никополю Днепропетровской области. Пострадала 75-летняя женщина, в частном секторе вспыхнул пожар.

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