Россияне обстреляли многоэтажное здание в центре Херсона: есть разрушения. Видео

Утром четверга, 8 августа, Херсон снова оказался под вражеским огнем. Оккупанты нанесли удары по жилым домам, в результате чего есть разрушение.

Видео дня

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Он также опубликовал видео с последствиями обстрелов.

Сегодняшнее утро для Херсона началось с новых вражеских обстрелов. На рассвете российские оккупанты покрыли огнем жилую застройку в Центральном районе города.

Враг попал в многоэтажное здание, нанеся значительный ущерб. Один из домов, по которому "прилетел", полностью разрушен. Взрывная волна повредила несколько соседних квартир, нанося значительный материальный ущерб жителям.

Коммунальные службы работают над ликвидацией последствий обстрелов.

На кадрах представлены масштабы разрушений. В частности, на них видно разрушенное здание и поврежденные квартиры, ставшие жертвами утренней атаки.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки Херсонщина снова оказалась под вражеским огнем и авиаударами. Российские оккупационные войска обстреляли 17 населенных пунктов, в результате чего ранения получили гражданские граждане.

Напомним, что войска России на фоне наступлений на Покровском и Кураховском направлениях постоянно обстреливают прифронтовые населенные пункты Донбасса. Ударами утром 7 августа они убили четырех мирных жителей. Еще один человек пострадал из-за действий оккупантов.

Кроме того, враг продолжает терроризировать Сумскую область. 7 августа оккупанты 26 раз обстреляли приграничные территории и населенные пункты. В регионе был зафиксирован не менее 61 взрыва.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!