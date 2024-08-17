Россияне обстреляли Мирноград в Донецкой области: попали в многоэтажку, есть погибший и раненые. Фото

В субботу вечером Мирноград на Донетчине снова подвергся враждебному обстрелу. Российские войска нанесли удар по недостроенной 9-этажке, нанеся значительные разрушения.

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В результате обстрела погибли и ранены. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"Сегодня вечером город снова попал под вражеский огонь. Россияне попали в недостроенную 9-этажку", - говорится в сообщении.

Пока известно об одном погибшем и четырех раненых.

Есть вероятность, что количество пострадавших может увеличиться, поскольку спасатели продолжают работу на месте происшествия, пытаясь установить точные масштабы трагедии и найти тех, кто мог остаться под завалами.

Местные власти призвали всех жителей быть ответственными и, по возможности, эвакуироваться в безопасные районы.

Напомним, войска России утром в субботу, 17 августа, ударили из артиллерии по городу Дружба Шосткинского района Сумской области. В результате обстрела ранения получил 8-летний мальчик.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 17 августа армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по гражданской инфраструктуре в городе Сумы. Оккупанты применили крылатую ракету "Искандер-К", которую запустили из Воронежской области. Целью оказалось КП "Паркинг", там были повреждены транспортные средства.

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