Армия России атаковала населенный пункт в Сумской области: ранен маленький ребенок

Войска России утром в субботу, 17 августа, ударили из артиллерии по городу Дружба Шосткинского района Сумской. области. Вследствие обстрела ранения получил 8-летний мальчик.

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Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Сумщины. По данным следствия, оккупанты устроили обстрел около 10:00.

"Ранен малолетний ребенок вследствие обстрела города Дружба в Сумской области – начато следствие", – говорится в сообщении.

В облпрокуратуре отметили, что враг нанес удар, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны.

Мальчик ранен обломками, его жизни угрозы нет.

При процессуальном руководстве Шосткинской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Правоохранители документируют последствия обстрелов, в дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы в Управление Службы безопасности Украины в Сумской области, заявили в прокуратуре.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 17 августа армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по гражданскому инфраструктуре в городе Сумы. Оккупанты применили крылатую ракету "Искандер-К", которую запустили из Воронежской области.

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