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Армия России атаковала населенный пункт в Сумской области: ранен маленький ребенок

Анна Паскевич
Война против России
1 минута
2,1 т.
Армия России атаковала населенный пункт в Сумской области: ранен маленький ребенок

Войска России утром в субботу, 17 августа, ударили из артиллерии по городу Дружба Шосткинского района Сумской. области. Вследствие обстрела ранения получил 8-летний мальчик.

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Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Сумщины. По данным следствия, оккупанты устроили обстрел около 10:00.

"Ранен малолетний ребенок вследствие обстрела города Дружба в Сумской области – начато следствие", – говорится в сообщении.

В облпрокуратуре отметили, что враг нанес удар, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны.

Армия России атаковала населенный пункт в Сумской области: ранен маленький ребенок

Мальчик ранен обломками, его жизни угрозы нет.

При процессуальном руководстве Шосткинской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Правоохранители документируют последствия обстрелов, в дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы в Управление Службы безопасности Украины в Сумской области, заявили в прокуратуре.

Армия России атаковала населенный пункт в Сумской области: ранен маленький ребенок

Как сообщал OBOZ.UA, утром 17 августа армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по гражданскому инфраструктуре в городе Сумы. Оккупанты применили крылатую ракету "Искандер-К", которую запустили из Воронежской области.

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