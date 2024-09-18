Россияне обстреляли Марганец из артиллерии: пострадал 9-летний мальчик. Фото

Город Марганец Никопольского района Днепропетровщины 18 сентября пережил российский обстрел. Враг ударил из артиллерии, в результате чего пострадали двое взрослых, а также девятилетний мальчик.

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Ребенок госпитализирован в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил в Telegram-канале руководитель Днепропетровской ОГА (ОВА) Сергей Лысак.

"Дома будут приходить в себя две женщины – 43 и 69 лет. Их состояние удовлетворительное", – рассказал чиновник.

Из-за атаки повреждены магазины и пятиэтажки, загорелись две легковушки. В ГСЧС заявили о ликвидации возгорания. В результате пожара в авто потерпевших не было.

На месте происшествия работали девять спасателей и две единицы пожарно-спасательной техники.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 сентября россияне ударили дроном-камикадзе по Никополю. Пострадали два человека, оба попали в больницу в тяжелом состоянии. Впоследствии один из пациентов умер, врачам не удалось его спасти.

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