Россияне обстреляли Кураховскую громаду на Донетчине: один человек погиб и пятеро ранены. Фото

Во вторник, 27 февраля, российские оккупационные войска обстреляли Кураховскую городскую территориальную громаду из ствольной артиллерии. Под вражеским огнем оказалось частное предприятие, один человек погиб, а еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура. 32-летний сотрудник обстрелянного предприятия из-за полученных телесных повреждений умер по дороге в медицинское учреждение.

Трое мужчин и две женщины возрастом от 55 до 70 лет вследствие атаки РФ получили осколочные ранения конечностей и шеи, переломы, разрыв артерии и проникающие раны грудной клетки, их госпитализировали. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Также взрывами повреждено здание предприятия и автомобили.

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ вечером 27 февраля открыли огонь с временно оккупированной территории левобережья по селу Велетенское Белозерской громады Херсонской области. Вражеский обстрел убил пожилую мирную жительницу.

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