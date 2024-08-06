Россияне обстреляли КАБами село на Запорожье: погибли двое гражданских

Войска Российской Федерации 6 августа запустили авиационные бомбы по селе Долинка Воздвиженской объединенной территориальной громады Пологовского района Запорожской области. Вражеская атака убила двух мирных жителей.

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Это подтвердил глава ОВА (ОВА) Иван Федоров. На своем канале в Telegram он уточнил: противник применил КАБы.

"Авиабомба убила двоих мужчин и частично разрушила дом", – написал представитель местной власти.

Долинка находится примерно в 15 километрах от линии боевого столкновения.

Напомним, что утром 6 августа террористические войска РФ нанесли по Харькову удар ракетой с баллистической траекторией. Под обстрел попала плотная жилая застройка Шевченковского района. Повреждены десятки зданий, в том числе поликлиника, пострадали 12 человек. Один потерпевший погиб.

Министерство здравоохранения ранее информировало, что РФ за более чем 29 месяцев полномасштабной войны повредила или разрушила 1856 объектов украинских медучреждений.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью во вторник оккупанты ударили по селу Циркуны Харьковского района. В результате вражеского обстрела получил повреждения, а затем загорелся жилой дом.

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