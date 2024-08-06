Россияне атаковали Харьков, в городе раздались взрывы: первые подробности

Российские оккупационные войска в ночь на вторник, 6 августа, ударили ракетами по Харькову. Около 00:30 в городе прогремела серия взрывов.

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Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов на своем канале в Telegram. Информацию также подтвердил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, он призвал харьковчан находиться в безопасных местах.

По словам Терехова, по предварительным данным, в городе есть прилет.

"В городе было слышно звуки взрывов. Похоже на прилет. Будьте осторожны в любом случае", – написал городской глава.

Мониторинговые каналы писали, что взрывы в Харькове прогремели около 00:35. Через 20 минут в городе были слышны повторные взрывы. По предварительным данным, российские оккупанты ударили по Харькову баллистическими ракетами, их запускали с территории Белгородской области страны-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 5 августа в Киевской области раздались взрывы после объявления воздушной тревоги. Враг атаковал регион баллистикой.

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