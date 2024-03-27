Россияне обстреляли Херсон с левого берега Днепра: пострадал мужчина

Днем в среду, 27 марта, российские оккупационные войска в очередной раз нанесли удары по Херсону с подконтрольного им левого берега. Под вражеским огнем оказалась прибрежная зона центральной части города, есть пострадавший.

Ранения вследствие атаки РФ получил 80-летний местный житель. Об этом сообщили в Херсонской ОВА, детали обстрела раскрыл начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Россияне нанесли удары по Херсону около 15:00 – именно под этот обстрел попал пожилой мужчина. Он получил осколочное ранение грудной клетки.

Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Позже войска РФ продолжили обстреливать город.

"В Херсоне раздаются взрывы! Армия РФ обстреливает прибрежные районы с временно оккупированного левого берега! Не находитесь на открытом пространстве. Перейдите в более безопасные места!" – писал Мрочко.

Как сообщал OBOZ.UA, войска Российской Федерации 27 марта во время нового обстрела Херсонщины убили гражданку. Женщине было 61 год. Взрывы раздались в селе Михайловка Новоалександровской громады Бериславского района.

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