Оккупанты ударили дроном по селу на Херсонщине: в собственном доме погибла женщина

Войска Российской Федерации 27 марта во время нового обстрела Херсонщины убили гражданскую. Женщине был 61 год.

Взрывы прогремели в селе Михайловка Новоалександровской громады Бериславского района Херсонской области. Населенный пункт находится в непосредственной близости от линии фронта – он расположен на берегу Днепра. Трагедию подтвердил в своем Telegram-канале глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его данным, противник совершил дроновую атаку по жилищу украинки.

"Российские оккупанты ударили дроном-камикадзе по жилому дому в селе Михайловка... В собственном доме смертельные ранения получила 61-летняя местная жительница. Мои соболезнования родным погибшей…" – написал чиновник.

Напомним: Институт изучения войны в сводке за 26 марта заявил, что Силы обороны продолжают удерживать плацдарм в районе Крынок на левобережье Херсонской области.

Как писал OBOZ.UA, источники нашего издания в разведке прокомментировали информацию, которая распространяется в соцсетях, о якобы повышенной опасности российских обстрелов 27 марта. Украина уже более двух лет находится в острой фазе войны с РФ. Поэтому украинцам следует быть готовыми к тому, что враг может нанести удар в любой день, как это делал уже неоднократно.

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