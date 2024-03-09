Россияне обстреляли Херсон: попали в многоэтажку, ранен 7-летний мальчик. Фото

Вечером в пятницу, 8 марта, российские оккупационные войска снова обстреляли Херсон – враг сбросил авиационную бомбу на жилую многоэтажку. Вследствие атаки пострадал 7-летний мальчик.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация. Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко уточнил, что мальчик был госпитализирован в больницу, у него диагностированы травмы средней тяжести.

"Предварительно у него контузия, взрывная и черепно-мозговая травма", – добавил он.

На месте обстрела работали спасатели, они деблокировали двух пожилых людей из квартиры на третьем этаже поврежденной многоэтажки. После этого их эвакуировали в безопасное место.

Кадры последствий обстрела опубликовал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В четверг, 7 марта, российские военные в очередной раз обстреляли Херсон, под огнем оказался центр города. Пострадали два человека.

– Начальница пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк объяснила, что одной из причин активизации обстрелов Херсонщины является попытка захватчиков убедить население оккупированной части региона в том, что только под российской властью они якобы могут рассчитывать на жизнь без обстрелов.

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