Россияне обстреляли Никополь из артиллерии: ранены две женщины. Фото разрушений

Никополь в понедельник, 17 июня, пострадал от обстрела со стороны российских оккупационных войск. Ранения получили две женщины.

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Это подтвердил руководитель Днепропетровская областной государственной (военной) администрации Сергей Лысак. На своем канале в Telegram он поделился фотографиями последствий атаки.

Известно, что ВС РФ для ударов по частному сектору города применили артиллерию. Есть потерпевшие гражданские.

"Им 44 и 86 лет. Обе в больнице в состоянии средней тяжести", – рассказал чиновник.

По данным на 17:00 было известно о повреждении трех частных домов и двух хозяйственных построек.

Напомним: утром 17 июня ВС РФ атаковали дроном-камикадзе машину в селе Осокоровка Бериславского района Херсонской области. Погиб мужчина.

Как сообщал OBOZ.UA, в тот же день войска России нанесли удар по Полтавщине и попали в гражданскую инфраструктуру. Повреждены многоэтажные дома и энерголинии, 12 человек пострадали, среди них двое детей.

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