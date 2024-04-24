Россияне обстреляли ракетами Харьков и область: поврежден жилой комплекс, есть пострадавшие

В ночь на среду, 24 апреля, российские войска нанесли ракетные удары по Харькову. В городе раздавались взрывы, есть попадания, повреждена гражданская инфраструктура.

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Под огнем находился Шевченковский район города.

"Целенаправленный удар по жилому комплексу в Шевченковском районе. Информация о пострадавших уточняется", – написал Терехов.

Вскоре стало известно о двух пострадавших – оба с осколочными ранениями. На месте продолжалась поисково-спасательная операция.

Синегубов отметил, что враг ударил по Харькову двумя ракетами С-300. Вследствие атаки повреждены остекление и наружная отделка четырех многоквартирных домов.

Терехов сказал "Суспільному", что вследствие удара РФ перебит газопровод, службам пришлось отключить газоснабжение в микрорайоне, в который попали ракеты. "Утром будем восстанавливать газ. В последнее время происходят хаотические обстрелы Харькова, преимущественно по жилым районам города", – отметил он.

Кроме Харькова, россияне обстреляли центральную часть Золочева Богодуховского района – по поселку также запустили две ракеты С-300. Там повреждены административные помещения, пострадавших на данный момент нет.

Перед взрывами в Харькове и области в Воздушных силах ВСУ предупреждали о ракетной опасности и угрозе применения баллистического вооружения с востока.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в понедельник, 22 апреля, российские оккупационные войска нанесли ракетные удары по Харьковскому району. Взрывы раздались в 22:37, вследствие атаки вспыхнул пожар.

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