Россияне ударили ракетами по Харьковскому району: возник пожар на птицефабрике

Вечером в понедельник, 22 апреля, российские оккупационные войска нанесли ракетные удары по Харьковскому району. Взрывы раздались в 22:37, вследствие атаки вспыхнул пожар.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Предварительно, возгорание возникло на территории птицефабрики.

"Продолжается осмотр мест попаданий профильными службами", – сообщили в ОВА,

Информация о пострадавших вследствие обстрела не поступала.

По словам Синегубова, тип ракет, которыми враг бил по Харьковщине, на данный момент устанавливают правоохранители.

В Воздушных силах ВСУ перед этим обстрелом Харьковского района предупреждали об угрозе применения противником баллистического вооружения.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска в понедельник, 22 апреля, нанесли очередной удар по Харькову. Захватчики попали по объекту телевизионной инфраструктуры, в результате чего возникли перебои с сигналом.

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