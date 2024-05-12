Россияне обстреляли Харьков: два прилета зафиксировали в ближайшем пригороде
Вечером 12 мая российские оккупанты в очередной раз атаковали Харьков ракетами. Два попадания зафиксированы за пределами областного центра, в ближайшем пригороде.
Об этом сообщили в Telegram городской голова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВО Олег Синегубов. Отмечается, что информация о разрушениях и пострадавших устанавливается.
Напомним, 11 мая в Харькове после объявления воздушной тревоги раздался взрыв. Россияне также ударили по пригороду.
Глава Харькова Игорь Терехов рассказал, что ситуация в городе спокойная, никто оттуда не уезжает.
"Мы верим в ВСУ и в то, что это наступление будет остановлено и мы дадим достойный отпор врагу. Ситуация контролируемая. Да, легко не будет, но мы выстоим и победим", – отметил Терехов.
Как сообщал OBOZ.UA:
– В ISW считают, что в случае масштабного наступления российским оккупационным войскам будет сложно захватить Харьков. Для этого они вынуждены будут отойти от других критически важных участков фронта и передислоцировать значительное количество сил в район международной границы.
– Военный аналитик Дмитрий Снегирев высказал мнение, что оккупанты не имеют целью захватить Харьков, в то же время пытаются максимально изувечить город обстрелами и сделать его непригодным для проживания. Попытками наступать на севере Харьковщины россияне хотят отвлечь Силы обороны Украины от более сложных направлений Донецкой области и дестабилизировать ситуацию в государстве.
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