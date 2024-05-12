Россияне обстреляли Харьков: два прилета зафиксировали в ближайшем пригороде

Вечером 12 мая российские оккупанты в очередной раз атаковали Харьков ракетами. Два попадания зафиксированы за пределами областного центра, в ближайшем пригороде.

Об этом сообщили в Telegram городской голова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВО Олег Синегубов. Отмечается, что информация о разрушениях и пострадавших устанавливается.

Напомним, 11 мая в Харькове после объявления воздушной тревоги раздался взрыв. Россияне также ударили по пригороду.

Глава Харькова Игорь Терехов рассказал, что ситуация в городе спокойная, никто оттуда не уезжает.

"Мы верим в ВСУ и в то, что это наступление будет остановлено и мы дадим достойный отпор врагу. Ситуация контролируемая. Да, легко не будет, но мы выстоим и победим", – отметил Терехов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ISW считают, что в случае масштабного наступления российским оккупационным войскам будет сложно захватить Харьков. Для этого они вынуждены будут отойти от других критически важных участков фронта и передислоцировать значительное количество сил в район международной границы.

– Военный аналитик Дмитрий Снегирев высказал мнение, что оккупанты не имеют целью захватить Харьков, в то же время пытаются максимально изувечить город обстрелами и сделать его непригодным для проживания. Попытками наступать на севере Харьковщины россияне хотят отвлечь Силы обороны Украины от более сложных направлений Донецкой области и дестабилизировать ситуацию в государстве.