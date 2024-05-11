В Харькове во время воздушной тревоги произошел взрыв: первые подробности

Вечером в субботу, 11 мая, в Харькове раздался взрыв после объявления воздушной тревоги. В пригороде областного центра есть прилет.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. "В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны. Прилет в пригороде", – написал он.

В Воздушных силах ВСУ перед взрывом сообщали об активности вражеской тактической авиации на востоке и об угрозе применения баллистического вооружения. В Харьковской ОВА призывали жителей Харькова и Харьковского района быть в укрытиях.

По данным мониторинговых пабликов, россияне ударили по Харькову ракетой С-300.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам городского головы, ситуация в Харькове контролируемая. Все последствия предыдущих обстрелов в городе уже ликвидированы, возобновлены электроснабжение и водоснабжение.

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