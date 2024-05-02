Россияне обстреляли 'Градом' село Мемрик в Донецкой области: есть погибшие и раненые. Фото

Страна-агрессор неустанно продолжает обстреливать Донбасс. В этот раз под атаку российского РСЗО "Град" попало село Мемрик Новогродовской общины Покровского района.

Об этом сообщил глава области Вадим Филашкин. В результате обстрела погибли два человека, в том числе 12-летний ребенок. Еще два человека были ранены в результате обстрела, их доставили в больницу.

"Сегодня вечером россияне обстреляли Мемрик из "Градов". По предварительной информации, повреждены 7 частных домов и один автомобиль", – рассказал Филашкин.

Он также в очередной раз призвал всех жителей Донбасса, особенно семьи с детьми, эвакуироваться из региона.

Кроме того, как сообщили в Офисе генпрокурора, при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 2 мая 2024 года, в 18:30, российская армия нанесла удар по селу Мемрик. Предварительно, оккупанты атаковали населенный пункт с РСЗО "Град".

Отмечается, что вражеский снаряд попал в частный сектор. Телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получили 65-летняя старушка и ее внучка 12 лет.

Мать девочки и сосед получили ранения разной степени тяжести. Врачи диагностировали у них осколочные и минно-взрывные травмы. В момент обстрела местные жители находились на придомовой территории.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Днем 2 мая российские военные преступники ударили КАБами по гражданской инфраструктуре в Дергачах Харьковского района. В результате атаки пострадали 9 человек, из которых 8 – дети.

– В четверг, 2 мая, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко посетил с рабочим визитом Донбасс. Там он провел оперативное совещание с главой области Вадимом Филашкиным и руководителями региональных подразделений системы МВД.

- Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев считает, что на Пасху больше всего рискуют подвергнуть российским обстрелам те регионы Украины, где нет достаточных ресурсов противовоздушной обороны.

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