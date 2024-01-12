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Россияне обстреляли Днепропетровщину: попали в коммунальное предприятие

София Закревская
Война против России
1 минута
2,0 т.
Россияне обстреляли Днепропетровщину: попали в коммунальное предприятие

В пятницу, 12 января, российские оккупационные войска снова обстреливали Днепропетровскую область. Трижды за день враг бил по Никополю из артиллерии, в городе повреждено коммунальное предприятие.

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К счастью, обошлось без жертв. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Кроме Никополя, под вражеским огнем оказались еще два района области – Днепровский и Синельниковский.

Россияне обстреляли Днепропетровщину: попали в коммунальное предприятие

По Днепровскому району войска страны-агрессора РФ ударили ракетой, был слышен взрыв. Детали в ОВА не раскрыли, однако отметили, что никто из людей не погиб и не пострадал.

"Громко было и на Синельниковщине. Там повреждено сельскохозяйственное предприятие. Люди целы", – написал Лысак.

Россияне обстреляли Днепропетровщину: попали в коммунальное предприятие

Как сообщал OBOZ.UA, около полудня 12 января российские оккупанты с левого берега Днепра обстреляли Корабельный район Херсона. Вследствие обстрела погибли два человека.

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