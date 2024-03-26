Россияне обстреляли Дергачи на Харьковщине: пострадали четыре женщины. Фото и видео

Российские оккупационные войска 25 марта около 16:15 совершили авиаудар по городу Дергачи Харьковской области. Пострадали четыре женщины 56, 58, 66 и 68 лет.

Атака зацепила частный жилой сектор, рассказала в Telegram пресс-служба Офиса генерального прокурора. У потерпевших гражданских острая реакция на стресс и легкие телесные повреждения.

"Повреждены более 20 частных домовладений... По предварительным данным, удар был нанесен управляемой авиабомбой", – сообщили в ведомстве.

Кроме того, днем 25 марта ВС РФ обстреляли Волчанск. Оккупанты применили артиллерию.

Погиб 65-летний мирный житель. Потерпели повреждения жилые дома.

При процессуальном руководстве Дергачевской и Чугуевской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

"Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", – подчеркнули в ОГПУ.

Как писал OBOZ.UA:

– В Украине 25 марта (по состоянию на 18:00) произошло 45 боевых столкновений. Больше всего атак российской армии защитники нашей страны отбили на Новопавловском (15) и Лиманском (13) направлениях.

– Ранее в ВСУ показали строительство фортификационного сооружения, которое выдерживает попадание артиллерийских снарядов 155-мм калибра.

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