Россияне обстреляли Боровую в Харьковской области: погиб ребенок

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, в объединении с делом об умышленном убийстве. Как сообщила Изюмская окружная прокуратура Харьковской области, 12-летний ребенок погиб в результате удара РФ по Боровой.

По данным прокуратуры, обстрел произошел 27 марта, около 21:20. Российские военные преступники обстреляли поселок Боровая, из-за чего погиб маленький мальчик.

Также в населенном пункте повреждены жилые дома и детский сад. Чем именно ударили захватчики, пока устанавливается.

Боровая в 2020 году насчитывала 5277 человек. Это поселок городского типа на левом берегу Оскольского водохранилища, в месте впадения в него реки Боровой. Считается, что слобода Боровая была основана еще в 1790 году.

В апреле 2022 года жителей поселка призвали эвакуироваться из-за российского вторжения. Из 15 тыс. жителей региона уехала примерно половина населения. Боровая была оккупирована 14 апреля.

В тот день россияне обстреляли эвакуационные автобусы в Боровой, в результате обстрелов погибли люди. Водители автобусов, увидев российских захватчиков, остановились и вышли из транспорта с поднятыми руками, однако оккупанты расстреляли людей в упор.

В октябре Вооруженные силы Украины освободили Боровую от российских окупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 марта российские кафиры вновь нанесли удары по Харькову, попав в многоквартирные дома. В результате террористического обстрела жилого микрорайона города были убиты и ранены мирные люди.

В ночь на 26 марта Россия атаковала Харьков "Шахедами". Вражеский дрон попал в проезжую часть.