Россия атаковала Харьков 'Шахедами': в городе раздались взрывы, есть прилет

В ночь на вторник, 26 марта, российские оккупационные войска атаковали Харьков дронами-камикадзе типа Shahed. В городе раздались взрывы, по вражеским целям работали силы ПВО, однако есть и прилет.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Один из российских дронов попал в землю возле нежилого здания.

"Предварительно без жертв и пострадавших, только выбиты стекла в строении рядом с воронкой от взрыва", – отметил городской голова.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что на данный момент в Харькове зафиксировано одно попадание "Шахеда" в землю. "Продолжается осмотр мест попаданий вражеских беспилотников в Харькове. На эту минуту – без пострадавших", – добавил он.

Синегубов поблагодарил силы ПВО за работу. По предварительной информации, защитники неба сбили над Харьковщиной по меньшей мере восемь вражеских беспилотников.

Как сообщал OBOZ.UA, в субботу, 23 марта, страна-агрессор Россия снова произвела обстрел Харькова. Под атаку попало промышленное предприятие.

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