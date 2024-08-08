Россияне обстреляли больницу в Никополе: один человек погиб, есть разрушения. Фото

Никополь Днепропетровской области 8 августа подвергся артиллерийскому обстрелу российских оккупационных войск. Попадание было по территории больницы, погиб 50-летний мужчина.

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Трагедию подтвердил руководитель ОГА (ОВА) Сергей Лысак на своем канале в Telegram. Он сообщил, что за жизнь украинца медики боролись до последнего, но спасти раненого не удалось.

Повреждены также здание учреждения, гаражи, авто, линия электропередач.

Кроме того, утром 8 августа российские террористы прицельно ударили по территории подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Никополе. Для атаки противник применил БПЛА. Личный состав пожарно-спасательного подразделения не пострадал.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 августа ВС РФ нанесли артиллерийский удар по Никополю, убив маму и дочь. Младшей женщине было 40 лет, старшей исполнилось 72 – она погибла в свой день рождения.

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