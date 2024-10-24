Россияне обстреляли Алексеево-Дружковку в Донецкой области: два человека погибли, разрушена почта. Фото и видео

Войска России в четверг, 24 октября, обстреляли населенный пункт Алексеево-Дружковка Краматорского района Донетчины. Российские террористы попали в отделение "Новой почты", в результате атаки погибли два человека.

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Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Еще один человек получил ранения из-за российских обстрелов.

"Россияне снова нанесли удар целенаправленно по гражданскому объекту – отделению "Новой почты", повредили также админздания", – написал глава ОВА.

Филашкин призвал местных жителей эвакуироваться из Донецкой области в более безопасные регионы Украины.

В Офисе генерального прокурора уточнили, что в результате вражеской атаки 19-летний работник и 21-летний гражданин получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Еще один мужчина 37 лет доставлен в медицинское учреждение с минно-взрывной травмой.

На месте удара российских оккупантов продолжается разбор завалов и проводятся поисковые работы. Тип оружия и окончательное количество пострадавших устанавливаются.

В ОГП добавили, что начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Как сообщал OBOZ.UA:

– ночью 24 октября во время дроновой атаки РФ в Староконстантинове на Хмельнитчине получили повреждения многоэтажка и крыша гостиницы. В области зафиксирован еще ряд повреждений, также пострадал человек.

– Также Россия снова атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. Обломками сбитых объектов повреждены окна в зданиях двух предприятий, а также корпус трансформатора.

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