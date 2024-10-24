Россияне обстреляли Алексеево-Дружковку в Донецкой области: два человека погибли, разрушена почта. Фото и видео
Войска России в четверг, 24 октября, обстреляли населенный пункт Алексеево-Дружковка Краматорского района Донетчины. Российские террористы попали в отделение "Новой почты", в результате атаки погибли два человека.
Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Еще один человек получил ранения из-за российских обстрелов.
"Россияне снова нанесли удар целенаправленно по гражданскому объекту – отделению "Новой почты", повредили также админздания", – написал глава ОВА.
Филашкин призвал местных жителей эвакуироваться из Донецкой области в более безопасные регионы Украины.
В Офисе генерального прокурора уточнили, что в результате вражеской атаки 19-летний работник и 21-летний гражданин получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Еще один мужчина 37 лет доставлен в медицинское учреждение с минно-взрывной травмой.
На месте удара российских оккупантов продолжается разбор завалов и проводятся поисковые работы. Тип оружия и окончательное количество пострадавших устанавливаются.
В ОГП добавили, что начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Как сообщал OBOZ.UA:
– ночью 24 октября во время дроновой атаки РФ в Староконстантинове на Хмельнитчине получили повреждения многоэтажка и крыша гостиницы. В области зафиксирован еще ряд повреждений, также пострадал человек.
– Также Россия снова атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. Обломками сбитых объектов повреждены окна в зданиях двух предприятий, а также корпус трансформатора.
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