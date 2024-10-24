Повреждены окна предприятий: в КОВА рассказали о последствиях очередной российской атаки на Киевщину. Фото

В ночь с 23 на 24 октября Россия снова атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. Тревога продолжалась более 9 часов, обломками сбитых объектов повреждения окон в зданиях двух предприятий, а также корпусом трансформатора.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Российские оккупанты ночью раз атаковали Киевщину БпЛА. Тревога объявлялась дважды и продолжалась более 9 часов. В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", – рассказал Кравченко.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киевщины, по состоянию на 9:20 в одном из районов области в результате падения обломков обнаружено повреждение окон в административных зданиях двух предприятий. Кроме того, произошло повреждение корпуса трансформатора и возгорание травяного настила. Пожар оперативно локализован спасателями. Информация о пострадавших отсутствует.

Напомним, защитники украинского неба ночью 24 октября уничтожили около десяти дронов, которыми страна-агрессор Россия пыталась атаковать Киев. Для города все обошлось без повреждений и потерпевших.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 24 октября Россия атаковала Украину четырьмя ракетами и полсотней дронов, среди которых "Шахеды". Защитникам неба удалось сбить 40 вражеских БПЛА, большинство из остальных упали "сами" или вернулись к агрессору.

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