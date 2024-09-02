Россияне ночью обстреляли Херсонщину: повреждены дома, учреждение культуры и ЛЭП. Фото

Российские войска в ночь на 2 сентября атаковали Херсонщину. Под вражеским огнем оказалось село Зеленовка недалеко от облцентра.

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Повреждены жилые дома, учреждение культуры и электросети. Подробности раскрыли руководители Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко и Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Этой ночью враг безжалостно обстрелял Зеленовку. В поселке повреждены жилые дома, одно из заведений культуры, электросети", – написал Мрочко.

Он также опубликовал фотографии с последствиями обстрела.

Прокудин же показал видео, снятое у пораженного Дома культуры: вражеский снаряд попал прямо в здание.

"На видео – дом культуры в Зеленовке. Этой ночью враг дважды атаковал его. Один "прилет" – прямо в здание, другой – рядом. Вследствие ударов разбиты окна, двери и фасад. К счастью, обошлось без пострадавших среди местных жителей", – рассказал глава Херсонской ОВА.

О российских атаках в пригороде Херсона рассказали также в ГСЧС.

"Сегодня ночью оккупанты атаковали пригород Херсона, от попадания вражеского боеприпаса загорелся жилой дом. Пожарные быстро потушили пожар на небольшой площади. Всего в течение суток пожарно-спасательные подразделения Херсонщины вместе с местными пожарными охранами ликвидировали 21 пожар, 4 из которых возникли в результате вражеских обстрелов. В том числе ликвидировано 15 пожаров на открытых территориях общей площадью 22,26 ", – говорится в сообщении.

Напомним, ночью 2 сентября государство-агрессор атаковало Украину "Шахедами", а утром по всей стране объявляли масштабную воздушную тревогу из-за того, что россияне запустили ракеты из бомбардировщиков Ту-95МС.

Во время массированной ракетной атаки россияне пытались поразить Киев. Над столицей сбито более двух десятков крылатых и баллистических ракет, а также один "Шахед". Однако из-за падения обломков в четырех районах столицы зафиксированы пожары и разрушения, за помощью к медикам обратились по меньшей мере три человека.

В Харькове же российская ракета прилетела в садовое общество в Индустриальном районе. Там вспыхнул пожар: горел жилой дом и три нежилых постройки.

По данным Воздушных сил ВСУ, ПВО сбило 42 из 58 средств воздушного поражения врага, среди них и 9 баллистических ракет.