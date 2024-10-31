Россияне несколько раз за вечер атаковали Полтаву беспилотниками: на месте попадания вспыхнул пожар, есть пострадавшие. Фото

Страна-агрессор снова атаковала Украину. Враг несколько раз за вечер 31 октября обстрелял Полтавщину. Беспилотники нанесли удары по гражданской инфраструктуре.

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Об этом идет речь в сообщении Полтавской ОВА. Спасатели также рассказали, что на месте попадания вспыхнул пожар, есть пострадавшие.

"Россияне несколько раз атаковали Полтавскую общину. Вражескими беспилотниками нанесли удары по гражданской инфраструктуре. В результате повреждены 3 жилых дома и хозяйственное сооружение", – рассказали в ОВА.

Там добавили, что спасены два человека. Спасатели достали их из горящего дома. К счастью, обошлось без погибших.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Помните, насколько циничен и коварен враг!" – предупредили в ОВА.

В ГСЧС также добавили, что в настоящее время два пожара ликвидированы, еще два локализованы. Но работа еще продолжается.

В общей сложности от ГСЧС привлечено более 50 человек личного состава и 14 единиц техники. На месте также трудятся психологи ведомства.

В Нацполиции также рассказали, что правоохранители вместе с СБУ документируют последствия преступления.

"В результате обстрела повреждены три жилых дома и хозяйственное сооружение. На месте происшествия работают все экстренные службы", – говорится в сообщении.

Напомним, что вечером снова произошла масштабная атака "Шахедов" на Украину. 31 октября враг запустил БПЛА по северо-восточному направлению. Во многих областях Украины продолжается воздушная тревога.

Как сообщал OBOZ.UA, войска России вечером в среду, 30 октября, ударили авиабомбой по Салтовскому району Харькова и попали в многоэтажное здание, разрушив в нем почти весь подъезд.

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