Россияне нанесли авиаудар по селу Купянского района: погибла женщина, двое детей ранены. Фото

Около 15:00 17 января российские террористические войска нанесли удар управляемой авиабомбой по поселку Малый Бурлук Купянского района Харьковской области. В результате очередного военного преступления кремлевской армии погибла 61-летняя женщина, двое детей получили ранения.

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Об этом сообщили в Telegram Офисе Генерального прокурора. Там уточнили, что у мальчика 10 лет ампутация ноги. У 13-летней девочки осколочное ранение туловища. Кроме того, повреждено здание сельсовета и жилых домов.

Также в этот день оккупанты обстреляли Купянск из артиллерии, повредив частные жилые дома, газовую и водопроводную трубы.

Напомним, накануне стало известно, что в Купянском районе Харьковщины из-за ситуации безопасности объявили обязательную эвакуацию населения из Кондрашевской и Куриловской общин. Всех эвакуированных обещают обеспечить жильем и поддержкой от международных гуманитарных организаций.

Как сообщал OBOZ.UA, руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что 10 января сбросили две управляемые авиабомбы на село Ольховатка Купянского района Харьковщины. В результате удара погибла 48-летняя женщина.

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